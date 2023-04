Théâtre : « Je t’aime … moi non plus ! » Salle Massenet, 30 avril 2023, Pont-Salomon.

La compagnie théâtrale « la Troupe d’à côté » vous propose sa pièce *Je t’aime…moi non plus *.

2023-04-30 à ; fin : 2023-04-30 . EUR.

Salle Massenet

Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The theater company « la Troupe d’à côté » offers you its play *Je t’aime…moi non plus *

La compañía de teatro « la Troupe d’à côté » le ofrece su obra « Je t’aime…moi non plus »

Die Theatergruppe « La Troupe d’à côté » bietet Ihnen ihr Stück *Je t’aime…moi non plus * an

Mise à jour le 2023-04-18 par Office de Tourisme Loire Semène