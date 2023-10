Réveil du sous-bois et de sa flore printanière Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence, 22 avril 2023, Pont-Sainte-Maxence.

Réveil du sous-bois et de sa flore printanière Samedi 22 avril, 12h30, 16h30 Pont-Sainte-Maxence Adulte : 15 €

Enfant (moins de 18 ans et étudiants) : 10 €

Cheminez le long des sentiers en famille ou entre amis et faites vous charmer par les plantes sauvages et leurs bienfaits en apprenant à les identifier au moyen des sens, d’anecdotes sur leurs usages ou d’une clé d’identification forestière !

Vous pénétrez dans le forêt d’Halatte, l’une des trois forêts du parc naturel de l’Oise et irez à la rencontre d’arbres exceptionnels, essences forestières conduites en futaie. De grandes fougères et des plantes printanières tapissent le sous-bois clair au printemps. Sur les coteaux, vous découvrirez les prairies calcicoles du Mont Calipet (Espace Natura 2000) et son cortège de plantes thermophiles pour certaines rares et protégées.

Durée : 1h30

Activité organisée par nathalie – guide nature qualinat et paysagiste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/reveil-du-sous-bois-et-de-sa-flore-printaniere

