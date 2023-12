FEU D’ARTIFICE – SÉRIGNAN Pont Rouge Sérignan, 23 décembre 2023 18:30, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Assistez au feu d’artifice pour marquer le début des Fêtes de fin d’année !

Animation sous réserve..

2023-12-23 18:30:00 fin : 2023-12-23 . .

Pont Rouge

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Watch the fireworks to mark the start of the festive season!

Entertainment subject to change.

Contemple los fuegos artificiales que marcan el comienzo de las fiestas

Entretenimiento sujeto a cambios.

Sehen Sie sich das Feuerwerk an, um den Beginn der Weihnachtsfeiertage zu markieren!

Animation unter Vorbehalt.

