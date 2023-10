Festi contes 2023 Pont Romain Ascain, 4 novembre 2023, Ascain.

Ascain,Pyrénées-Atlantiques

« La caravane bien lunée » promène ses histoires sur les routes du réseau durant le premier week-end du

festival et invite tous les amateurs de contes à entrer et à se laisser dorloter par la douceur du décor et

surprendre par les mots. Cathy Trufier, conteuse, propose dans son cadre, des histoires accompagnées des marionnettes de sa fabrication et accueille petites et grandes oreilles, pour de doux moments de partage entre adultes et enfants. Sur Inscription.

Ipuinzale guziak gomitatzen ditu ibilgailuaren barneko

dekorazioaren gozotasunaz mainatu eta ipuinen hitzez harritzera. Cathy Trufier ipuin kontalariak berak egindako txotxongiloekin kontatzen ditu istorioak. Hala, belarri ttipi eta handiak karabana barnean errezibitzen ditu, denek elkarrekin memento goxoak partekatzeko..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 13:00:00. .

Pont Romain Rue Martzenea

Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« La caravane bien lunée » takes its stories on the roads of the network during the first weekend of the festival

and invites all story lovers to enter and let themselves be pampered by the softness of the setting and surprised by the words

and be surprised by the words. Storyteller Cathy Trufier offers stories accompanied by puppets of her own making, and welcomes young and old alike to share sweet moments with adults and children. Registration required.

Ipuinzale guziak gomitatzen ditu ibilgailuaren barneko

dekorazioaren gozotasunaz mainatu eta ipuinen hitzez harritzera. Cathy Trufier ipuin kontalariak berak egindako txotxongiloekin kontatzen ditu istorioak. Hala, belarri ttipi eta handiak karabana barnean errezibitzen ditu, denek elkarrekin memento goxoak partekatzeko.

« La caravane bien lunée » llevará sus historias por las carreteras de la red durante el primer fin de semana del festival

festival, invitando a todos los amantes de los cuentos a entrar y dejarse mimar por la suavidad del decorado y sorprender por las palabras

y dejarse sorprender por las palabras. La cuentacuentos Cathy Trufier estará presente con historias acompañadas de marionetas de su propia creación, dando la bienvenida a grandes y pequeños para compartir dulces momentos con adultos y niños. Inscripción obligatoria.

Ipuinzale guziak gomitatzen ditu ibilgailuaren barneko

dekorazioaren gozotasunaz mainatu eta ipuinen hitzez harritzera. Cathy Trufier ipuin kontalariak berak egindako txotxongiloekin kontatzen ditu istorioak. Hala, belarri ttipi eta handiak karabana barnean errezibitzen ditu, denek elkarrekin memento goxoak partekatzeko.

« Die wohlgelaunte Karawane » zieht am ersten Wochenende des Festivals mit ihren Geschichten durch die Straßen des Netzwerks

und lädt alle Märchenliebhaber ein, einzutreten und sich von der sanften Einrichtung verwöhnen und

von den Worten überraschen zu lassen. Die Märchenerzählerin Cathy Trufier bietet in ihrem Rahmen Geschichten an, die von selbst gebastelten Marionetten begleitet werden, und empfängt kleine und große Ohren, für süße Momente des Austauschs zwischen Erwachsenen und Kindern. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Ipuinzale guziak gomitatzen ditu ibilgailuaren barneko

dekorazioaren gozotasunaz mainatu eta ipuinen hitzez harritzera. Cathy Trufier ipuin kontalariak berak egindako txotxongiloekin kontatzen ditu istorioak. Hala, belarri ttipi eta handiak karabana barnean errezibitzen ditu, denek elkarrekin memento goxoak partekatzeko.

Mise à jour le 2023-10-09 par Office de Tourisme Pays Basque