Guimaëc A la découverte du patrimoine de Guimaëc Pont Prenn – Salle des jeunes Guimaëc, 17 septembre 2023, Guimaëc. A la découverte du patrimoine de Guimaëc Dimanche 17 septembre, 15h00 Pont Prenn – Salle des jeunes – De 15h00 à 15h30 : « Aux quatre coins de Guimaëc » : projection photographique commentée sur le patrimoine connu et moins connu de la commune.

– À partir de 15h30 et tout au long de l’après-midi : Carrousel de photos et vidéos aériennes : « Points de vue inédits sur Guimaëc et ses patrimoines ». Ateliers : initiation au cadastre napoléonien, cartes anciennes, généalogie… Concours « Patrimoine, dis-moi qui tu es ! » : ouvert à tous, tentez de gagner un ouvrage sur le Trégor finistérien en reconnaissant le patrimoine de Guimaëc à l’aide d’un QCM. – À 17h30 : Dépouillement du concours et remise des prix.

– À 18h : Pot convivial Pont Prenn – Salle des jeunes Pont Pren, 29620, Guimaëc Guimaëc 29620 Finistère Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©groupe patrimoine

