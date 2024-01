JEUX D’ARCADE ET RÉTRO-GAMING !! – SILLON LAUZÉ PONT-PESSIL Marvejols, samedi 10 février 2024.

Marvejols Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 19:00:00

fin : 2024-02-10

Nouvelle soirée dédiée aux jeux d’arcades et au rétro-gaming au Sillon Lauzé, avec notre équipe de bénévoles passionnés aux manettes !

Au programme, en plus des grands classiques en accès libre sur tubes cathodiques, quelques challenges pilotage au v…

Nouvelle soirée dédiée aux jeux d’arcades et au rétro-gaming au Sillon Lauzé, avec notre équipe de bénévoles passionnés aux manettes !

Au programme, en plus des grands classiques en accès libre sur tubes cathodiques, quelques challenges pilotage au volant, des affrontements ensauvagés sur du bon vieux jeux de combat, des jeux de tirs et du bomberman à l’ancienne ! Préparez-vous pour d’implacables tournois sur écran géant, sur fond de musique 8bits, comme il se doit !!

EUR.

PONT-PESSIL

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



Mise à jour le 2024-01-06 par 48 – OT Gévaudan Destination