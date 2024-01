LUDI’DREDI : JEUX DE SOCIÉTÉ – SILLON LAUZÉ Pont Pessil Marvejols, samedi 6 janvier 2024.

Marvejols Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 19:00:00

fin : 2024-01-06

Les bénévoles du Sillon Lauzé vous proposent une nouvelle soirée jeux de société, conviviale et ludique, dans l’atmosphère chaleureuse et confortable du café associatif… Apportez vos propres jeux ou venez découvrir ceux proposés par l’équipe des Sill…

Les bénévoles du Sillon Lauzé vous proposent une nouvelle soirée jeux de société, conviviale et ludique, dans l’atmosphère chaleureuse et confortable du café associatif… Apportez vos propres jeux ou venez découvrir ceux proposés par l’équipe des Sillonné.e.s : jeux de cartes, de dés, de plateau, escape games… Qui demandent stratégie, réflexion, collaboration, humour, habileté, rapidité… Tous les coups seront permis… dans le respect des autres, la joie et la bonne humeur, bien sûr !!

En bref, venez expérimenter et/ou nous présenter toutes sortes de jeux de société !

EUR.

Pont Pessil

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



Mise à jour le 2024-01-04 par 48 – OT Gévaudan Destination