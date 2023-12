BOURSE AUX VINYLES DES SILLONNÉ.E.S – SILLON LAUZÉ PONT-PESSIL Marvejols, 1 décembre 2023, Marvejols.

Foire aux disques d’occasion bien au chaud dans le local du Sillon Lauzé !

Amatrices et amateurs de musique, venez troquer, vendre ou acheter des disques vinyles (45T et 33T).

Emplacements gratuits (sous réserve d’adhésion au Sillon Lauzé), réservé….

2023-12-09 fin : 2023-12-09 19:00:00. EUR.

PONT-PESSIL

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



Used record fair in the warmth of the Sillon Lauzé premises!

Come and trade, sell or buy vinyl records (45T and 33T).

Free spaces (subject to Sillon Lauzé membership), reserved…

¡Feria del disco usado al calor de los locales de Sillon Lauzé!

Melómanos, venid a intercambiar, vender o comprar discos de vinilo (45T y 33T).

Espacios gratuitos (previa adhesión al Sillon Lauzé), reservados…

Second-Hand-Plattenmesse im warmen Lokal von Sillon Lauzé!

Musikliebhaberinnen und -liebhaber können hier Vinyl-Schallplatten (45T und 33T) tauschen, verkaufen oder kaufen.

Kostenlose Standplätze (vorbehaltlich einer Mitgliedschaft im Sillon Lauzé), reserviert für…

