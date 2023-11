SILLON CHANTÉ – LE KARAOKÉ BIEN TREMPÉ – SILLON LAUZÉ PONT-PESSIL Marvejols, 18 novembre 2023, Marvejols.

Marvejols,Lozère

Le karaoké décalé du Sillon Lauzé en ce samedi 18 Novembre sera l’occasion de venir chanter en solo, en duo ou en trio, sans craindre de perturber la météo ! Comme d’habitude, on vous attend nombreux.ses pour cet événement haut en couleurs et plein d….

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

PONT-PESSIL

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



Sillon Lauzé?s offbeat karaoke on Saturday November 18 will be an opportunity to sing solo, in duet or trio, without fear of disturbing the weather! As usual, we look forward to seeing many of you at this colorful, fun-filled event…

Este sábado 18 de noviembre, la original sesión de karaoke del Sillon Lauzé será una oportunidad para cantar en solitario, a dúo o en trío, ¡sin preocuparse por las inclemencias del tiempo! Como de costumbre, esperamos ver a muchos de ustedes en este evento lleno de color y diversión.

Die Karaoke-Veranstaltung im Sillon Lauzé am Samstag, dem 18. November, bietet Ihnen die Gelegenheit, solo, im Duett oder im Trio zu singen, ohne Angst haben zu müssen, das Wetter zu stören! Wie immer erwarten wir Sie zahlreich zu diesem farbenfrohen und unterhaltsamen Ereignis….

Mise à jour le 2023-11-07 par 48 – OT Gévaudan Destination