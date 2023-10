ARCADE & RETRO – SILLON LAUZÉ PONT-PESSIL Marvejols, 17 novembre 2023, Marvejols.

Marvejols,Lozère

Les bénévoles du Sillon Lauzé vous souhaitent une nouvelle fois la bienvenue dans une parenthèse où les gros pixels prennent le pouvoir, et où la convivialité rime avec partage et découvertes de trésors vidéo-ludiques pas si poussiéreux que ça …….

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

PONT-PESSIL

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



The volunteers at Sillon Lauzé would like to welcome you once again to a place where big pixels take over, and where conviviality rhymes with sharing and discovering not-so-dusty video-game treasures?

Los voluntarios de Sillon Lauzé le dan la bienvenida una vez más a un lugar donde los grandes píxeles toman el relevo, y donde la convivencia rima con compartir y descubrir tesoros de videojuegos no tan polvorientos…

Die Freiwilligen des Sillon Lauzé heißen Sie wieder einmal herzlich willkommen in einer Klammer, in der große Pixel die Macht übernehmen und Geselligkeit sich auf Teilen und Entdecken von gar nicht so verstaubten Videospielschätzen reimt….

