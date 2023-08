SOURCES POÉTIQUES – LES MOT SILLON SPÉCIAL POÉSIE Pont Pessil Marvejols, 19 octobre 2023, Marvejols.

Marvejols,Lozère

Sources Poétiques – Les Mots Sillon « Spécial Poésie »

Atelier d’écriture

Cette 3ème édition des Sources Poétiques met à l’honneur le créole haitien et le persan avec des hommages aux poètes iraniennes ainsi que d’autres langues comme le japonais ou….

2023-10-19 fin : 2023-10-19 . EUR.

Pont Pessil

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



Sources Poétiques – Les Mots Sillon « Poetry Special

Writing workshop

This 3rd edition of Sources Poétiques honors Haitian Creole and Persian with tributes to Iranian poets, as well as other languages such as Japanese and…

Sources Poétiques – Les Mots Sillon « Especial Poesía

Taller de escritura

Esta 3ª edición de Sources Poétiques se centrará en el criollo haitiano y el persa, con homenajes a poetas iraníes, así como en otras lenguas como el japonés y…

Sources Poétiques – Les Mots Sillon « Special Poetry » (Spezielle Gedichte)

Schreibwerkstatt

Diese dritte Ausgabe von Sources Poétiques stellt das haitianische Kreolisch und Persisch mit Hommagen an iranische Dichterinnen sowie andere Sprachen wie Japanisch oder…

Mise à jour le 2023-08-25 par 48 – OT Gévaudan Destination