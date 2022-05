The Wackids espace Beausoleil, 21 octobre 2015 15:00, Pont-Péan.

Mercredi 21 octobre 2015, 15h00 Sur place Tarif : de 5€ à 10€ http://www.espacebeausoleil.fr/

Nouveau spectacle – The stadium tour

Après un World Tour intergalactique de 4 ans et plus de 400 concerts, The Wackids reviennent en 2015 prêcher la bonne parole du Rock’ N’ Roll aux petits et aux grands avec un nouveau spectacle : The Stadium Tour.

A la tête d’une nouvelle armée d’instruments jouets, Speedfinger, Blowmaster et Bongostar poursuivent leur Odyssée du rock et envahissent les royaumes du punk, du rap, du grunge, de la new-wave, du funk avec leur bulldozer Rock’n’Toys !

De Bohemian Rhapsody à Beat it en passant par Smeels Like Teen Spirit et Walk this Way, ces trois supers héros du rock s’apprêtent à plonger les salles du monde entier dans une ces trois supers héros du rock s’apprêtent à plonger les salles du monde entier dans une ambiance de stade enflammé !

espace Beausoleil Allée de la Mine, 35131 Pont-Péan, France 35131 Pont-Péan Ille-et-Vilaine

mercredi 21 octobre 2015 – 15h00 à 16h30