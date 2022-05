The Bongo Hop Espace Beausoleil, 31 octobre 2019 21:00, Pont-Péan.

Jeudi 31 octobre 2019, 21h00 Sur place de 5€ à 15€ http://www.espacebeausoleil.fr/

Concert Musique du monde / Afro Caribéen

Satingarona Pt.2 – The Bongo Hop

Musique du Monde / Afro Caribéen

Colombie / France

The Bongo Hop a été façonné par Etienne Sevet, trompettiste, DJ, digger de vinyles et organisateur de soirée. Après 8 ans passés en Colombie, où il a noué une amitié avec le producteur Quantic, il revient en France et monte le sextet. Le groupe sort un 1er album fin 2016 remarqué par FIP et Radio Nova, véritable tourbillon de rythmes tropicaux imparables. La tournée compte alors 80 dates au compteur.

Puis Etienne a repris la route des voyages direction l’Afrique cette fois-ci. : Tanzanie, Cap Vert… avec à chaque fois une pensée pour la Colombie qu’il a habitée et explorée. Cette recherche de collecteur de sons traverse aujourd’hui Satingarona pt.2, un album qui échappe encore aux classifications. Car ce qui caractérise The Bongo hop, c’est avant tout d’être une musique transatlantique, mettant en résonance les vibrations métisses et la danse.

Nappes rythmiques ultra efficaces, croisement habile des genres, richesse vocale et clairs obscurs mélodiques définissent ce mélange transatlantique, aussi africain que sud-américain. The Bongo Hop agit sur scène comme une tempête tropicale, servie avec ses cuivres chauds, ses grooves afro, ses sonorités électriques et des voix envoûtantes.

Un concert pour faire monter le mercure.

Distribution : Etienne Sevet : composition, trompette, chant / Paul Charnay : claviers, programmation / Greg Boudras : batterie, chant / Boris Pokora : saxophone, chant / Cindy Pooch: chant, percussions / Mario Vargas : percussions, chant

Espace Beausoleil Allée de la mine 35131 Pont-Péan 35131 Pont-Péan Tellé Ille-et-Vilaine

