Popa Chubby espace Beausoleil, 13 mars 2015 20:00, Pont-Péan

Vendredi 13 mars 2015, 20h00
Sur place de 29€ à 24€
http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Pop-rock-Folk-POPA-CHUBBY-0KPFX.htm#/disponibilite/3551c870c0a8280ce74285d6ea2b9050/normale

New-York City Blues

Leader incontesté du New York City Blues, POPA CHUBBY écume depuis plus de dix ans les salles de concerts du monde armé de sa Stratocaster de 66. Le roi est de retour ! Auto-proclamé souverain du blues new-yorkais, celui qui a dédié sa carrière, sa sueur et toutes ses notes blues à la Grande Pomme revient en France pour quatre dates uniques. Popa Chubby incarne la puissance pure d'un blues-rock américain décomplexé, énergique et urbain jusqu'au trognon.

Auteur d'une vertigineuse discographie jalonnée de succès comportant également de belles surprises telles qu'un hommage à Jimi Hendrix, intègre jusqu'à créer son propre label et sa propre distribution pour donner une vigueur personnelle à la scène blues actuelle, ce colosse de la six-cordes ne laisse jamais son public indifférent.

Dernier album The fight is on

Concert produit par Nueva Onda

espace Beausoleil
Allée de la Mine, 35131 Pont-Péan, France

