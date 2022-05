Nefertiti in the kitchen espace Beausoleil Pont-Péan Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pont-Péan

Nefertiti in the kitchen espace Beausoleil, 3 octobre 2015 20:30, Pont-Péan. Samedi 3 octobre 2015, 20h30 Sur place tarifs de 5€ à 10€ http://www.espacebeausoleil.fr/ Nefertiti in the kitchen ce duo déjanté présente sa toute nouvelle création. Nefertiti in the kitchen présente sa nouvelle création. Ce duo déjanté est la rencontre entre une chanteuse de rue au tempérament bien trempé et un homme orchestre barbu. Jen Rival (Cie Bluffonne) et Nicolas Méheust (Dominique A, Chien vert, Strupx) et leur joyeux bastringue vous emmène dans un univers forain rappelant les années folles. espace Beausoleil Allée de la Mine, 35131 Pont-Péan, France 35131 Pont-Péan Ille-et-Vilaine samedi 3 octobre 2015 – 20h30 à 23h00

Détails Heure : 20:30 - 23:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Pont-Péan Autres Lieu espace Beausoleil Adresse Allée de la Mine, 35131 Pont-Péan, France Ville Pont-Péan lieuville espace Beausoleil Pont-Péan Departement Ille-et-Vilaine

espace Beausoleil Pont-Péan Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-pean/

Nefertiti in the kitchen espace Beausoleil 2015-10-03 was last modified: by Nefertiti in the kitchen espace Beausoleil espace Beausoleil 3 octobre 2015 20:30 Espace Beausoleil Pont-Péan Pont-Péan

Pont-Péan Ille-et-Vilaine