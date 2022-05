Monsieur Fraize Espace Beausoleil Pont-Péan Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Monsieur Fraize Espace Beausoleil, 14 février 2020 20:30, Pont-Péan. Vendredi 14 février 2020, 20h30 Sur place de 5€ à 15€ http://www.espacebeausoleil.fr/ Seul eu scène / humour Vendredi 14 février à 20h30 Monsieur Fraize – Marc Fraize Seul en scène Monsieur Fraize, un personnage singulier, déconcertant, arrivé sur scène comme une plaque de verglas en plein désert. Une sorte d’énigme qui décide de se livrer au public en toute naïveté et qui dévoile un univers ultra-sensible où s’entremêlent les non-dits, le doute et la cruauté du quotidien. Il fait exister son personnage dans une forme d’humour très personnelle en prenant le risque de l’absurde, en jouant sur les silences, les peurs de son personnage, les répétitions et en privilégiant la gestuelle et les postures de son clown. Difficile de raconter ce spectacle car, au-delà du texte, c’est la personnalité même de Monsieur Fraize qui en fait toute l’originalité. Et toute la drôlerie. C’est en 2014 au Montreux comedy festival ou il se produit que l’humoriste rencontre celui avec qui il affûtera son clown, Alain « Papy » Degois. Le pape de l’improvisation française, découvreur de Jamel et ancien metteur en scène de Blanche Gardin. – Distribution : Auteur Interprète : Marc Fraize, Mise en Scène : Papy Espace Beausoleil Allée de la mine 35131 Pont-Péan 35131 Pont-Péan Tellé Ille-et-Vilaine vendredi 14 février 2020 – 20h30 à 23h00

