Samedi 7 mars 2015, 20h30 Sur place 13€ à 4€ http://www.espacebeausoleil.fr/

Soirée double plateau

Mazarin

Mazarin concocte des chansons truffées de boucles bricolées, de claviers espiègles,

de gimmicks attrape-coeurs, il mêle guitare classique et bidules électroniques, mots

flâneurs et accords mineurs, pour mieux peindre, par petites touches, les contours

d’une mélancolie domestique et radieuse. Ce n’est rien du tout, mais c’est déjà

beaucoup.

Mazarin c’est le nouveau projet solo de Pierro(t), ex-chanteur du duo LA CASA.

Comment oublier le tube «Go go go» sorti en 2009 ? Ca y est, vous vous souvenez !!

Tête d’affiche des plus grands festivals Français (Francofolies, Solidays, Printemps

de Bourges…), ils collaborent également avec Hubert-Félix Thiéfaine qui sollicite

leurs talents de compositeurs pour deux morceaux, dont « La ruelle des morts ».

L’album « Suppléments de mensonge » obtiendra d’ ailleurs 2 Victoire(s) de la

musique 2012 et La Casa participa à la fête avec une première partie à l’Olympia….

