Martin Coudroy et Lena Jonsson + Duo Letron / Laloy + NOVAR Espace Beausoleil, 11 octobre 2019 20:30, Pont-Péan. Vendredi 11 octobre 2019, 20h30 Sur place de 12e à 5€ http://www.espacebeausoleil.fr Bal Folk dans le cadre du festival du Grand Soufflet Bal Folk Martin Coudroy et Lena Jonsson : Ils ont en commun de s’approprier avec fougue des traditions empreintes de musiques à danser. Entre Suède et France, Hälsingland et Bretagne, swing et musette, traditions et compositions pleines de vies, de partages et d’émotions, le duo propose un univers bien à lui. Loin d’être conçue uniquement pour des spécialistes, la chaleur et la vitalité de leur musique entraînent initiés comme néophytes, jeunes et moins jeunes dans un voyage empli d’images. « Il était sans doute écrit quelque part que Didier Laloy, élève de Bruno Le Tron à ses 13 ans, allait un jour jouer avec ce dernier. Avec Tref et les Samuraï (quintet d’accordéons, parmi les meilleurs d’Europe), l’occasion leur a été donnée de prouver que tous deux sont des géants de l’accordéon diatonique. Mais lorsqu’ils s’exécutent en duo, il en résulte un tandem parfait et équilibré qui partage une musique de bal au sommet de son art. NOVAR, c’est nouveau. Des morceaux de trad, des morceaux d’electro. La luminosité de la vielle de Thierry Nouat et la noirceur de la cornemuse de Toon van Mierlo. Massivement soutenu par le clavier de Jeroen Geerinck et l’accordéon d’Aurélien Claranbaux qui vous frappe comme un coup de poing dans le noir. Un groupe de musiciens réputés pour leur son absolument «néo». Espace Beausoleil Allée de la mine 35131 Pont-Péan 35131 Pont-Péan Tellé Ille-et-Vilaine vendredi 11 octobre 2019 – 20h30 à 01h30

