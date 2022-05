Maître Fendard espace Beausoleil Pont-Péan Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Maître Fendard espace Beausoleil, 15 janvier 2016 21:00, Pont-Péan. Vendredi 15 janvier 2016, 21h00 Sur place Tarifs de 5€ à 13€ http://www.espacebeausoleil.fr/ On a volé le câteau de sable – de Fred Tousch et François Rollin Maître Fendard est un avocat, un grand. Spécialisé dans les affaires à caractère poétique et surréaliste, ses plaidoiries sont des sommets d’éloquence. Expert dans le droit à l’incohérence, défenseur de l’inimaginable, il s’est distingué notamment dans la célèbre Affaire du vol du château de sable. Accompagné de Ménardeau, son fidèle musicien-greffier, il nous raconte son plus grand procès. Avec Maître Fendard, Fred Tousch poursuit son exploration de la prise de parole débridée. Cet acrobate du verbe se lance ici dans une fabuleuse plaidoirie. Ecartelé entre rigueur judiciaire et loufoque logique, ce Don Quichotte en robe peut partir très loin. A vous de le suivre ! Maître Fendard Fred Tousch / Menardeau (comédien /musicien) : Laurent Mollat

Ecriture Fred Tousch et François Rollin

Mise en scène : François Rollin

Collaboration artistique : Joël Dragutin / Lumières : Nicolas Gilli. Régie : Baptiste Chevalier Duflot / Production/Diffusion : Fabienne Quéméneur espace Beausoleil Allée de la Mine, 35131 Pont-Péan, France 35131 Pont-Péan Ille-et-Vilaine vendredi 15 janvier 2016 – 21h00 à 22h30

