Karimouche espace Beausoleil, 12 mars 2016 21:00, Pont-Péan. Samedi 12 mars 2016, 21h00 Sur place Tarifs : de 5€ à 10€ http://www.espacebeausoleil.fr/ Il faut voir Karimouche en concert : la scène lui laisse toute la liberté pour interpréter comme bon lui semble ses chansons Karimouche aime donner naissance à ses chansons en scène. Elle est issue du spectacle vivant, et le spectacle vivant, ça bouge, ça se vit, ça évolue. Costumière, danseuse, comédienne, auteur… Toute la palette des talents de Karimouche se ressent dans ses interprétations scéniques. Il faut donc voir Karimouche en concert : la scène lui laisse toute la liberté pour interpréter comme bon lui semble ses chansons. Avec sa gouaille mi-banlieue mi-Audiard, cette artiste lyonnaise hors du commun métisse avec un naturel sans pareil hip-hop, funk et chanson réaliste, slam, tchatche, rap, danse avec un véritable talent et une sincère générosité. Les arrangements des musiciens donnent un résultat surprenant, émouvant, pétillant. Karimouche : chant. Kosh : human beat box. Géraud Poizat : guitare. Jean-Pierre Caporossi : clavier espace Beausoleil Allée de la Mine, 35131 Pont-Péan, France 35131 Pont-Péan Ille-et-Vilaine samedi 12 mars 2016 – 21h00 à 22h30

