Gren Sémé Espace Beausoleil, 29 novembre 2019 21:00, Pont-Péan.

Vendredi 29 novembre 2019, 21h00 Sur place de 5€ à 15€ http://www.espacebeausoleil.fr/

Concert musique du monde / Maloya Evolutif

Vendredi 29 novembre à 21h

Hors Sol – Grèn Sémé

Musique du Monde / Maloya Evolutif

Ile de la Réunion

On pourrait être tentés de chercher un diminutif pratique pour décrire en quelques mots la cuisine atypique inventée par ces cinq garçons. Mais, 10 ans après sa formation autour de Carlo De Sacco, chanteur et auteur, Grèn Sémé continue d’étonner.

Entre poésie rock, pulsations dub et rythmes ternaires, Grèn Sémé invente une chanson totalement inédite où le créole et le maloya de La Réunion donnent rendez-vous à des réminiscences de Brel, Bashung et Noir Désir.

Avec leur 2e album intitulé « Hors Sol », le groupe semble avoir trouvé un parfait équilibre entre puissance et fragilité, et s’affirme comme l’une des voix les plus originales de la nouvelle scène francophone, un pied dans un champ de canne à sucre, l’autre sur un trottoir d’une grande ville.

“Poussière”, le dernier ep du groupe, sorti en 2019 est le fruit de la rencontre entre deux extra-terrestres venus de planètes voisines. Carlo de Sacco a croisé la route de Gael Faye, et la connexion s’est faite tout de suite entre les deux artistes qui partagent l’amour des mots qui percutent. La voix de la griotte malienne Fatim apporte le supplément d’âme pour cette fresque sud-africaine moderne riche en couleurs et en sonorités.

Distribution : Carlo De Sacco chant kayamb / Mickaël Beaulieu claviers chœur / Bruno Cadet guitare chœur / Rémy Cazal DJ synthés chœur / Germain Lebot percussions batterie chœur

Espace Beausoleil Allée de la mine 35131 Pont-Péan 35131 Pont-Péan Tellé Ille-et-Vilaine

vendredi 29 novembre 2019 – 21h00 à 00h00