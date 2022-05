GiédRé espace beausoleil Pont-Péan Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pont-Péan

GiédRé espace beausoleil, 17 janvier 2020 21:00, Pont-Péan. Vendredi 17 janvier 2020, 21h00 Sur place de 5€ à 15€ http://www.espacebeausoleil.fr/ Chanson Vendredi 17 janvier à 21h GiedRé est les gens – GiedRé Chanson Baladine nomade, GiedRé a, au gré de ses albums, parcouru les routes de France et les salles parisiennes. Après avoir sillonné les routes pour sa Tournante afin de présenter son dernier album, « Lalala », GiedRé revient avec un spectacle inédit : GiedRé Est Les Gens. Nous ne sommes pas au concert, pas non plus au théâtre, mais quelque part entre le music-hall et le stand-up. Armée de ses guitare/ukulele/clavier, GiedRé invite sur scène une galerie de Gens qui se racontent en musique (mais qui, pour des raisons logistiques et budgétaires, sont tous interprétés par elle). GiedRé aborde les vrais sujets (la mort, la souffrance, la solitude, la maladie…) avec une délicatesse rigolarde, une potacherie de dentellière et un refus de tout compromis. Mais ne vous y trompez pas : Ici, rien de vulgaire, rien de complaisant. Dans ses textes. GiedRé appelle un chat un chat et ne nous épargne rien… surtout le pire ! Elle est accompagnée de Cédric Perras, musicien et arrangeur virtuose, dont les talents de musicien n’ont d’égal que la taille de ses pieds. GiedRé propose ici une forme nouvelle pour son public habitué à la voir seule sur scène depuis 8 ans. Distribution : GiedRé, Cédric Perras espace beausoleil allée de la mine 35131 Pont-Péan 35131 Pont-Péan Tellé Ille-et-Vilaine vendredi 17 janvier 2020 – 21h00 à 23h00

Détails Heure : 21:00 - 23:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Pont-Péan Autres Lieu espace beausoleil Adresse allée de la mine 35131 Pont-Péan Ville Pont-Péan Age minimum 14 Age maximum 99 lieuville espace beausoleil Pont-Péan Departement Ille-et-Vilaine

espace beausoleil Pont-Péan Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-pean/

GiédRé espace beausoleil 2020-01-17 was last modified: by GiédRé espace beausoleil espace beausoleil 17 janvier 2020 21:00 Espace Beausoleil Pont-Péan Pont-Péan

Pont-Péan Ille-et-Vilaine