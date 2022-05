DIMONE espace Beausoleil, 7 mars 2015 20:30, Pont-Péan.

Samedi 7 mars 2015, 20h30 Sur place de 13€ à 4€ http://www.espacebeausoleil.fr

Soirée double plateau

L’eB invite deux chanteurs charismatiques dont la carrière se fait sentir par un talent scénique qui impressionne, digne des meilleurs artistes de la chanson rock francophone. C’est une soirée spéciale « dandy » que l’on vous a concocté ce soir.

Dimoné

Quelque part entre Alain Bashung et Daniel Darc, le montpelliérain Dimoné trace plutôt bien sa route. Figure discrète de la chanson, il a pourtant enregistré quatre albums solo dont le dernier Bien hommé mal femmé et reçoit en 2012 le grand prix Révélation de l’Académie Charles Cros.

De sa voix pénétrante à la fois grave et soyeuse, il nous entraîne dans un univers rock emprunt d’élégance et de douceur, distillant une poésie sans fard, presque charnelle, posée sur une pop mélodique portée par les guitares.

Sur scène, Dimoné invite son double, un personnage bien vivant à la moustache de Zorro et de cuir moulé, une sorte de compagnon imaginaire bienveillant qui bouillonne et irradie sous le charme de la noirceur.

espace Beausoleil Allée de la Mine, 35131 Pont-Péan, France 35131 Pont-Péan Ille-et-Vilaine

samedi 7 mars 2015 – 20h30 à 23h00