Chloé Lacan / Nina Simone “J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être libre” Espace Beausoleil, 14 janvier 2022 20:30, Pont-Péan. Vendredi 14 janvier 2022, 20h30 Sur place Tarif plein : 12€ / tarif réduit : 8€ / tarif adhérents Coup double, moins de 12 ans, SORTIR : 5€ http://www.espacebeausoleil.fr, espacebeausoleil@pontpean.fr, 02 99 05 75 63 Chloé Lacan raconte sa Nina Simone et, à travers elle, évoque ses propres souvenirs d’enfance et de femme en devenir. Chloé Lacan raconte sa Nina Simone et, à travers elle, évoque ses propres souvenirs d’enfance et de femme en devenir. Avec le multi-instrumentiste Nicolas Cloche, ils explorent à deux voix ce lien si particulier que l’on tisse avec les artistes qui traversent nos vies. Au portrait fantasmé de Nina Simone se mêle le récit musical d’une adolescence. Le duo, d’une inventivité foisonnante, raconte, chante, joue et pose un regard très personnel sur le répertoire et le destin de cette musicienne d’exception. Espace Beausoleil Allée de la mine 35131 Pont-Péan 35131 Pont-Péan Tellé Ille-et-Vilaine vendredi 14 janvier 2022 – 20h30 à 22h00

