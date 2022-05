ARAT KILO espace Beausoleil, 6 novembre 2015 21:00, Pont-Péan.

Vendredi 6 novembre 2015, 21h00 Sur place Tarifs de 5€ à 10€ http://www.espacebeausoleil.fr/

Festival jazz à l’ouest – Ethio Groove

« L’Ethiopie fascine depuis longtemps les mondes de la musique. Bien sûr, on connaît le rastafarisme mystique de Marcus Garvey injectée dans les gènes du reggae jamaïcain. La musique d’Arat Kilo prend une autre trajectoire, en s’aventurant sur le terrain de l’Ethio-jazz et l’Ethio groove. Oui, Arat Kilo est fasciné par cette période très spéciale de la musique éthiopienne, au point d’en faire le cœur de leur répertoire.

Avec Arat Kilo, on n’est pas dans l’orthodoxie, les garçons n’hésitent pas à flirter avec le reggae et à frayer avec le dub atmosphérique, histoire de dater en 2011 l’album A night in Abyssinia.

Nous voilà embarqués pour une… Nuit en Abyssinie. Et plus si affinités. »

Rémy Kolpa Kopoul (RKK) de Radio Nova

Fabien Girard, guitare et balafon – Michael Havard, saxophone et flûte – Aristide Goncalves, trompette et clavier – Samuel Hirsch, basse et kalimba – Arnold Turpin, batterie et mélodica – Gerald Bonnegrace, percussions

espace Beausoleil Allée de la Mine, 35131 Pont-Péan, France 35131 Pont-Péan Ille-et-Vilaine

vendredi 6 novembre 2015 – 21h00 à 22h30