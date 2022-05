Airnadette Espace Beausoleil Pont-Péan Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Airnadette Espace Beausoleil, 10 novembre 2017 21:00, Pont-Péan. Vendredi 10 novembre 2017, 21h00 Sur place Tarifs : de 13 à 20€ 0299771320, http://www.guichetnet.fr/polesud La comédie musiculte Airnadette, c’est un groupe de six comédiens déjantés, qui ont décidé d’unir leurs talents pour interpréter une comédie ‘‘musiculte’’ tout en play-back avec des brosses à cheveux en guise de micro ! Un show unique, un condensé d’humour, d’énergie et de rock’n’roll. Espace Beausoleil Allée de la Mine 35131 Pont Péan 35131 Pont-Péan Ille-et-Vilaine vendredi 10 novembre 2017 – 21h00 à 22h30

Détails Heure : 21:00 - 22:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Pont-Péan Autres Lieu Espace Beausoleil Adresse Allée de la Mine 35131 Pont Péan Ville Pont-Péan lieuville Espace Beausoleil Pont-Péan Departement Ille-et-Vilaine

