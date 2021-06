Erquy Port d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy « Pont Ouvert » Port d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

« Pont Ouvert » Port d’Erquy, 19 juin 2021-19 juin 2021, Erquy. « Pont Ouvert »

du samedi 19 juin au dimanche 20 juin à Port d’Erquy

La Sainte-Jeanne sera à quai tout le week-end, les membres de l’association vous invitent à les rencontrer et à découvrir l’histoire de ce bateau emblématique d’Erquy.

Entrée libre

Une visite du bateau à quai Port d’Erquy erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T14:00:00 2021-06-19T18:00:00;2021-06-20T10:00:00 2021-06-20T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Étiquettes évènement : Autres Lieu Port d'Erquy Adresse erquy Ville Erquy lieuville Port d'Erquy Erquy