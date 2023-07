Cet évènement est passé Balade à vélo – La Garonne Toulousaine entre pont neuf et pont de Blagnac Pont Neuf Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Balade à vélo – La Garonne Toulousaine entre pont neuf et pont de Blagnac Pont Neuf Toulouse, 19 juillet 2023, Toulouse. Balade à vélo – La Garonne Toulousaine entre pont neuf et pont de Blagnac Mercredi 19 juillet, 16h00 Pont Neuf Gratuit, sur inscription Paysages d’hier et d’aujourd’hui le long de la Garonne toulousaine

Dans le cadre de la sortie du carnet de voyage «La Garonne toulousaine», le CAUE31 organise des promenades paysagères commentées à vélo.

Comprendre les spécificités du paysage de ce secteur, découvrir le patrimoine des bords de Garonne observer les transformations en cours et s’interroger sur le devenir des sites traversés sont les enjeux de ces promenades.

Rendez-vous au pont neuf, à l’angle du quai de la Daurade pour une balade en vélo de 2h30 environ. Possibilité de location de vélo à la Maison du Vélo, en face de la gare Matabiau. Pont Neuf Pont Neuf toulouse Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://tinyurl.com/baladeavelo »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@caue31.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

