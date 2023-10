Crest’Zy Night Pont Mistral Crest, 17 novembre 2023, Crest.

Crest,Drôme

Proposée depuis 2019, la Crest’Zy Night est un trail urbain qui se court de nuit.

Nouveautés 2023:

– 2 parcours disponibles : 10 km et 5 km de course dans les rues de Crest

– Prix du meilleur déguisement.

2023-11-17 20:00:00 fin : 2023-11-17 . EUR.

Pont Mistral

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Available since 2019, the Crest?Zy Night is an urban trail that can be run at night.

New for 2023:

– 2 courses available: 10 km and 5 km run through the streets of Crest

– Prize for best disguise

Disponible desde 2019, Crest-Zy Night es un sendero urbano que puede recorrerse de noche.

Novedad para 2023:

– 2 recorridos disponibles: 10 km y 5 km de carrera por las calles de Crest

– Premio al mejor disfraz

Der Crest?Zy Night wird seit 2019 angeboten und ist ein urbaner Trail, der bei Nacht gelaufen wird.

Neuheiten 2023:

– es stehen 2 Strecken zur Verfügung: 10 km und 5 km Lauf durch die Straßen von Crest

– Preis für das beste Kostüm

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans