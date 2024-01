LA MAGIE DU MARAIS PONT MARIE Paris, 7 mars 2024, Paris.

VISITES SPECTACLES – LA MAGIE DU MARAISMerci de présenter votre réservation : billet électronique au comédien avant la visite. Prévoir d’arriver 15 min avant le début de la visite. De l’hôtel de Sens avec ses tourelles et son donjon à la romantique place des Vosges en passant par le dérobé village Saint-Paul, partez avec nos comédiens à la découverte du Marais et de ses secrets !Laissez-vous conter ce quartier magique de Paris à travers l’histoire des personnages illustres ou inventés qui ont fait et font encore son histoire. Sous les traits d’un archiviste érudit, d’un mystérieux magicien, d’une tragédienne au destin prodigieux… Le Marais d’hier et d’aujourd’hui prendra vie sous vos yeux et vous dévoilera sa poésie et ses mystères.La Magie du Marais c’est un voyage dans le temps, une balade poétique et historique, un moment de magie au cœur de Paris !Informations complémentaires :• Durée : 1h30.• Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Tarif : 20.00 – 80.00 euros.

Début : 2024-03-07 à 14:30

PONT MARIE 14 RUE DE L’HOTEL DE VILLE 75004 Paris 75