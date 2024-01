Nettoyage de plage Pont-Mahé 44410 Asserac Asserac, samedi 30 mars 2024.

Après les tempêtes automnales, malgré plusieurs ramassages effectués, de nombreux déchets sont encore présents sur la plage et la dune.

Rejoignez-nous dans une journée d’action et de protection de l’environnement, pour nettoyer et préserver notre belle plage.

Prévoyez des gants, les sacs poubelles vous seront fournis sur place.

Pot de l’amitié à l’issue du ramassage.

Pont-Mahé 44410 Asserac

CITOYENNETE NATURE