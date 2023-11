Nettoyage de plage Pont-Mahé 44410 Asserac Asserac, 2 décembre 2023, Asserac.

Après les tempêtes automnales, malgré plusieurs ramassages effectués, de nombreux déchets sont encore présents sur la plage et la dune.

L’association Traict d’Union Mès Environnement en partenariat avec la municipalité vous propose un nettoyage de la baie de Pont-Mahé (concentration sur le fond de la baie côté Eclis).

Prévoyez des gants, les sacs poubelles vous seront fournis sur place.

RDV au parking de la marche aux Boeufs à Pen Bé.

