Pont & lumières en musique Châteauneuf-sur-Loire, 1 mai 2022, Châteauneuf-sur-Loire.

2022-05-01 22:15:00 – 2022-06-30 22:30:00

Châteauneuf-sur-Loire Loiret Châteauneuf-sur-Loire

Unique en France et… c’est à Châteauneuf-sur-Loire !

L’élégant pont suspendu sur la Loire vous en met plein les yeux avec des scénarios d’éclairage à l’infini. Laissez-vous embarquer par la musique synchronisée à la lumière dès la tombée de la nuit. Bref, un spot nocturne exceptionnel et toujours renouvelé, pour les amateurs de photos et vidéos. 3 horaires pour 3 spectacles différents : 22h15, 22h30 et 22h45.

Unique en France et… c’est dans le Loiret à Châteauneuf-sur-Loire !

L’élégant pont suspendu sur la Loire vous en met plein les yeux avec des scénarios d’éclairage à l’infini. Animation musicale synchronisée à télécharger sur votre smartphone pour compléter le tableau !

communication@chateauneufsurloire.fr +33 2 38 58 44 79 https://www.baudinchateauneuf.com/sound-player/

Châteauneuf-sur-Loire

