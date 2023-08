WE de rentrée Pont l’Evêque Pont-l’Évêque Catégories d’Évènement: Oise

Pont-l’Évêque WE de rentrée Pont l’Evêque Pont-l’Évêque, 29 septembre 2023, Pont-l'Évêque. WE de rentrée 29 septembre – 1 octobre Pont l’Evêque Sur inscription Du vendredi 29 septembre au dimanche 1er octobre à Pont l’Evêque Tu veux faire un break le temps d’un WE ?

Profiter des plages normandes ?

Festoyer et prendre l’apéro ?

Retrouver les pèlerins de cette année et proposer des nouveaux pélés ?

Prier ensemble et confier l'année à venir ? Alors rejoins nous !! Au programme : temps spi, apéros, bord de mer et activité sportive ! Pont l'Evêque Pont l'Evêque Pont-l'Évêque 60400 Oise Hauts-de-France

2023-09-29T19:00:00+02:00 – 2023-09-29T23:59:00+02:00

