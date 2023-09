Les Rencontres du Viager Hôtel du Lion D’or Pont-l’Évêque, 23 septembre 2023 15:00, Pont-l'Évêque.

Rencontre entre des spécialistes du viager et de l’immobilier et des personnes intéressées par cette opportunité de vente ou d’achat et qui veulent en savoir plus. Samedi 23 septembre, 15h00 1

D’une manière générale, bien que beaucoup connaissent la définition du viager, il subsiste des réticences qui sont liées à la méconnaissance ou au caractère flou des avantages personnels que peut procurer cette transaction immobilière spécifique.

Le but de ces rencontres est donc de

► permettre à chacun d’y voir plus clair pour analyser sa situation et ses intérêts propres et de répondre à un maximum de questions

Quel est le bon âge ?

Comment se fait le calcul de la rente et du bouquet ?

Qui paie la taxe foncière ?

Comment se répartissent les charges ?

Que se passe t-il si je pars en maison de retraite ?

Qu’advient-il si mon époux venait à décéder ?

Pourquoi choisir le viager plutôt que la vente si je n’occupe pas dans ma maison ?

Et bien d’autres questions encore …

► découvrir ou redécouvrir les avantages de la vente en viager

En monétisant sa propriété immobilière il est possible

D’avoir un complément de revenu

De réaliser des projets toujours repoussés faute de moyens financiers

D’être assurés,dans le cadre du viager occupé, de pouvoir rester dans la maison ou l’appartement où on a ses habitudes

D’y faire des travaux d’aménagement comme la création d’une salle de bain en RdC ou l’installation d’un monte escalier

De donner de l’argent à ses enfants ou ses proches au moment où ils en ont besoin

D’éviter les frais des gros travaux

De ne pas avoir de taxe foncière à payer

…

La conférence se déroulera dans une ambiance décontractée et chaleureuse.

L’accueil se fera dans une salle dédiée de l’hôtel du Lion d’Or à Pont L’Evêque

Au cours de la première heure, outre une présentation des avantages du viager pour le vendeur, il sera exposé et développé la sécurisation de la transaction avec des exemples de cas.

Puis les experts répondront aux questions du public (30′ env.)

Enfin 2 experts du viager seront à disposition pour étudier en tête à tête, en marge et en confidentialité quelques situations personnelles (1h env.)

MyFactotum.fr Capital-Viagers.com

Hôtel du Lion D’or 8 place Saint Mélaine Pont L’Evêque Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque 14130 Calvados