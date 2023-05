Vide-greniers de l’association des donneurs de sang Marché Couvert de Pont-l’Evêque, 11 novembre 2023, Pont-l'Évêque.

Si vous aimez chiner, vous trouverez certainement quelques trésors..

2023-11-11 à 08:00:00 ; fin : 2023-11-11 18:00:00. .

Marché Couvert de Pont-l’Evêque Place Foch

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



If you like to hunt, you will certainly find some treasures.

Si le gusta regatear, seguro que encuentra algún tesoro.

Wenn Sie gerne stöbern, werden Sie bestimmt einige Schätze finden.

