Visite spéciale anniversaire de la Libération de Pont-l’Évêque 16 bis place Jean Bureau, 24 août 2023, Pont-l'Évêque.

Le 24 août est l’anniversaire de la Libération de Pont-l’Évêque.

Lors de la seconde guerre mondiale, Pont-l’Évêque a été détruite à 65 % après trois jours de combat.

On vous emmène découvrir l’histoire de la ville et son patrimoine reconstruit..

2023-08-24 à 11:00:00 ; fin : 2023-08-24 12:30:00. .

16 bis place Jean Bureau Office de Tourisme Terre d’Auge

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



August 24 is the anniversary of the Liberation of Pont-l’Évêque.

During the Second World War, 65% of Pont-l’Évêque was destroyed after three days of fighting.

We take you to discover the history of the city and its rebuilt heritage.

El 24 de agosto es el aniversario de la Liberación de Pont-l’Évêque.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el 65% de Pont-l’Évêque quedó destruido tras tres días de combates.

Le llevamos a descubrir la historia de la ciudad y su patrimonio reconstruido.

Der 24. August ist der Jahrestag der Befreiung von Pont-l’Évêque.

Während des Zweiten Weltkriegs wurde Pont-l’Évêque nach dreitägigen Kämpfen zu 65 % zerstört.

Wir nehmen Sie mit auf eine Entdeckungsreise durch die Geschichte der Stadt und ihr wiederaufgebautes Erbe.

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche