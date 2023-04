Visite apéritive de Pont-l’Évêque 16 bis plac Jean Bureau, 4 juillet 2023, Pont-l'Évêque.

Au fil de votre découverte, les anecdotes se succèderont au travers des personnalités et des demeures qui ont créé l’histoire de Pont-l’Evêque. De l’église Saint-Michel à la rue Vieille, les anecdotes du fil des siècles seront dévoilées.

En fin de visite, nous partagerons un moment d’échange autour d’une dégustation de cidre et de jus de pomme.

Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération..

2023-07-04 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-04 20:00:00. .

16 bis plac Jean Bureau Office de Tourisme Terre d’Auge

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



During your discovery, anecdotes will follow one another through the personalities and the houses which created the history of Pont-l’Evêque. From the church of Saint-Michel to the rue Vieille, the anecdotes of the centuries will be revealed.

At the end of the visit, we will share a moment of exchange around a tasting of cider and apple juice.

Be careful, alcohol abuse is dangerous for your health, consume with moderation.

Al descubrir la ciudad, se sucederán las anécdotas sobre las personalidades y las casas que han marcado la historia de Pont-l’Evêque. Desde la iglesia de Saint-Michel hasta la rue Vieille, se desvelarán anécdotas de siglos.

Al final de la visita, compartiremos un momento de intercambio en torno a una degustación de sidra y zumo de manzana.

Cuidado, el abuso de alcohol es peligroso para la salud, consuma con moderación.

Auf Ihrer Entdeckungsreise werden Ihnen Anekdoten über die Persönlichkeiten und Häuser erzählt, die die Geschichte von Pont-l’Evêque geprägt haben. Von der Kirche Saint-Michel bis zur Rue Vieille werden die Anekdoten aus den vergangenen Jahrhunderten enthüllt.

Am Ende der Besichtigung werden wir uns bei einer Verkostung von Apfelwein und Apfelsaft austauschen.

Achtung: Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche