Vide-greniers de l’EVA Judo Marché Couvert de Pont-l’Evêque, 18 juin 2023, Pont-l'Évêque.

Avis aux chineurs, passez jeter un œil, vous trouverez certainement quelques trésors..

2023-06-18 à 08:00:00 ; fin : 2023-06-18 18:00:00. .

Marché Couvert de Pont-l’Evêque Place Foch

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



Notice to bargain hunters, come and take a look, you will certainly find some treasures.

Si le gustan las gangas, venga a echar un vistazo, seguro que encuentra algún tesoro.

Schnäppchenjäger aufgepasst, kommen Sie vorbei und schauen Sie sich um, Sie werden bestimmt einige Schätze finden.

Mise à jour le 2023-05-14 par Normandie Tourisme / Attitude Manche