Calvados Time : les accords gourmands 1895 Route de Trouville, 2 juin 2023, Pont-l'Évêque.

Visite suivie d’un atelier de dégustation pour tout connaître des accords entre les produits du domaine et les fromages normands ou le chocolat.

2023-06-02 à 11:00:00 ; fin : 2023-06-02 12:30:00. .

1895 Route de Trouville

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



Visit followed by a tasting workshop to learn all about how to match the products of the estate with Norman cheeses or chocolate

Visita seguida de un taller de degustación para aprender a maridar los productos de la finca con quesos normandos o chocolate

Besuch mit anschließendem Verkostungsworkshop, um alles über die Kombinationen zwischen den Produkten des Weinguts und normannischem Käse oder Schokolade zu erfahren

