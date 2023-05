Exposition sur la fabrication du fromage 16 bis Place Jean Bureau, 9 mai 2023, Pont-l'Évêque.

Mise en place de visuels pédagogiques, affiches sur le fromage, film sur la fabrication du fromage.

Le circuit de l’herbe au fromage.

Exposition organisée avec l’aide de nos partenaires : Fromages AOP de Normandie, Calvados Tourisme, CNIEL (Centre Nationale Interprofessionnel de l’Économie Laitière).

Ferme de l’Oraille, Fromagerie Graindorge, Les Dominicaines Espace Culturel et Artothèque de Pont-l’Évêque.

Des ateliers seront proposés pour toute la famille :

LES ATELIERS « MADE IN NORMANDIE »

Dans le cadre de l’exposition, à partir d’étiquettes de boîte à fromage et de motifs normands :

Personnalisez votre mug le samedi 13 mai

Décorez vos bocaux le samedi 17 juin

Créez votre puzzle le samedi 12 août

Personnalisez votre t-shirt le samedi 30 septembre

Personnalisez votre tote-bag le samedi 14 octobre

Ateliers à 10h – 11h – 14h30 – 15h-30 – 16h30, en partenariat

avec le mini-lab de l’EPN de Pont-l’Évêque.

LES ATELIERS NORMANDS

Écrémeuse, fabrication du beurre et du fromage, chez nous, avec la Normandie en 2CV

Les mercredis 19 et 26 juillet – 14h à 18h

et les mercredis 2 et 9 août – 14h à 18h.

Vendredi 2023-05-09 à 14:00:00 ; fin : 2023-10-17 18:00:00. .

16 bis Place Jean Bureau Office de Tourisme Terre d’Auge

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



Setting up of educational visuals, posters on cheese, film on cheese making.

The circuit from grass to cheese.

Exhibition organized with the help of our partners: Fromages AOP de Normandie, Calvados Tourisme, CNIEL (Centre Nationale Interprofessionnel de l’Économie Laitière).

Ferme de l’Oraille, Fromagerie Graindorge, Les Dominicaines Espace Culturel and Artothèque de Pont-l’Évêque.

Workshops will be offered for the whole family:

THE « MADE IN NORMANDY » WORKSHOPS

Within the framework of the exhibition, from cheese box labels and Norman motifs:

Personalize your mug on Saturday, May 13

Decorate your jars on Saturday June 17

Create your puzzle on Saturday, August 12

Customize your t-shirt on Saturday, September 30

Customize your tote bag on Saturday, October 14

Workshops at 10am – 11am – 2:30pm – 3:30pm – 4:30pm, in partnership

with the mini-lab of the EPN of Pont-l’Évêque.

NORMAN WORKSHOPS

Skimmer, butter and cheese making, at home, with Normandy in a 2CV

Wednesdays July 19 and 26 – 2 to 6 pm

and Wednesdays August 2 and 9 – 2 to 6 pm

Creación de material visual educativo, carteles sobre el queso, película sobre la fabricación del queso.

El circuito de la hierba al queso.

Exposición organizada con la ayuda de nuestros socios: Fromages AOP de Normandie, Calvados Tourisme, CNIEL (Centre Nationale Interprofessionnel de l’Économie Laitière).

Ferme de l’Oraille, Fromagerie Graindorge, Les Dominicaines Espace Culturel y Artothèque de Pont-l’Évêque.

Se ofrecerán talleres para toda la familia:

TALLERES « MADE IN NORMANDY

En el marco de la exposición, utilizando etiquetas de cajas de queso y motivos normandos:

Personalice su taza el sábado 13 de mayo

Decore sus tarros el sábado 17 de junio

Crea tu puzzle el sábado 12 de agosto

Personalice su camiseta el sábado 30 de septiembre

Personaliza tu tote bag el sábado 14 de octubre

Talleres a las 10h – 11h – 14h30 – 15h30 – 16h30, en colaboración

con el minilaboratorio de la EPN de Pont-l’Évêque.

TALLERES NORMAN

Elaboración de espumas, mantequilla y queso, en casa, con Normandía en 2CV

Miércoles 19 y 26 de julio – de 14:00 a 18:00 horas

y los miércoles 2 y 9 de agosto – de 14.00 a 18.00 h

Einführung von pädagogischen Visualisierungen, Postern über Käse, Film über die Käseherstellung.

Der Rundgang vom Gras zum Käse.

Die Ausstellung wurde mithilfe unserer Partner organisiert: Fromages AOP de Normandie, Calvados Tourisme, CNIEL (Centre Nationale Interprofessionnel de l’Économie Laitière).

Ferme de l’Oraille, Fromagerie Graindorge, Les Dominicaines Espace Culturel et Artothèque de Pont-l’Évêque.

Es werden Workshops für die ganze Familie angeboten:

DIE WORKSHOPS « MADE IN NORMANDIE »

Im Rahmen der Ausstellung, ausgehend von Käseschachtel-Etiketten und normannischen Motiven :

Gestalten Sie Ihre Tasse am Samstag, den 13.5

Verzieren Sie Ihre Einmachgläser am Samstag, den 17. Juni

Gestalten Sie Ihr Puzzle am Samstag, 12.8

Gestalten Sie Ihr T-Shirt am Samstag, den 30. September

Gestalte deine Tote Bag am Samstag, den 14. Oktober

Workshops um 10 Uhr – 11 Uhr – 14:30 Uhr – 15:30 Uhr – 16:30 Uhr, in Partnerschaft

mit dem Mini-Lab des EPN von Pont-l’Évêque.

DIE NORMANNISCHEN WORKSHOPS

Skimmer, Herstellung von Butter und Käse, bei uns, mit der Normandie im 2CV

Am Mittwoch, den 19. und 26. Juli – 14 bis 18 Uhr

und Mittwoch, 2. und 9. August – 14 bis 18 Uhr

