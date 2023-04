Calvados Time : Pic-nic dans les vergers 1895 Route de Trouville Pont-l'Évêque Catégories d’Évènement: Calvados

Pont-l'Évêque

Calvados Time : Pic-nic dans les vergers 1895 Route de Trouville, 2 mai 2023, Pont-l'Évêque. Prolonger la visite du domaine par un déjeuner « pic-nic » gourmand sous les pommiers du verger Christian Drouin .

De mai à septembre, sur réservation au plus tard la veille.

Vendredi 2023-05-02 à ; fin : 2023-09-30 .

1895 Route de Trouville

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



Visit and gourmet picnic at the Christian Drouin estate Prolongue su visita a la finca con un almuerzo campestre gourmet bajo los manzanos del huerto Christian Drouin.

De mayo a septiembre, previa reserva a más tardar el día anterior Verlängern Sie den Besuch des Weinguts mit einem Picknick unter den Apfelbäumen des Obstgartens von Christian Drouin.

Von Mai bis September, mit Reservierung spätestens am Vortag Mise à jour le 2023-04-07 par Calvados Attractivité

