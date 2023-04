Calvados time : Visite guidée théâtralisée « Père Magloire se raconte » 13 Route de Trouville, 28 avril 2023, Pont-l'Évêque.

Le Père Magloire se raconte

Vivez une expérience théâtralisée avec Père Magloire comme guide pour vous accompagner et vous présenter ses plus belles eaux-de-vie au cours d’une dégustation commentée et poétique.

Sur réservation, 10 personnes minimum.

2023-04-28 à 17:45:00 ; fin : 2023-04-28 19:00:00. .

13 Route de Trouville

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



Père Magloire tells his story

Live a theatrical experience with Père Magloire as your guide and introduce you to his most beautiful eaux-de-vie during a commented and poetic tasting.

On reservation, 10 people minimum

Père Magloire cuenta su historia

Disfrute de una experiencia teatral con Père Magloire como guía, presentando sus mejores aguardientes durante una cata comentada y poética.

Con reserva, mínimo 10 personas

Père Magloire erzählt sich selbst

Erleben Sie eine theatralische Erfahrung mit Père Magloire als Führer, der Sie begleitet und Ihnen seine schönsten Branntweine im Rahmen einer kommentierten und poetischen Weinprobe vorstellt.

Mit Reservierung, mindestens 10 Personen

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche