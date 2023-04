Dédicace de Karine Lebert 3 rue Hamelin, 22 avril 2023, Pont-l'Évêque.

Trois destins de femmes de l’air, trois générations, de la pionnière convoyeuse des airs et ses descendantes, hôtesses de l’air. Des vies romanesques marquées par des fêlures intimes, la passion d’un métier. Et un secret….

2023-04-22 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-22 12:30:00. .

3 rue Hamelin Maison de la Presse Dédicace

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



Three destinies of women in the air, three generations, from the pioneer airliner to her descendants, stewardesses. Romantic lives marked by intimate cracks, the passion of a profession. And a secret…

Tres destinos de mujeres en el aire, tres generaciones, desde la pionera aviadora hasta sus descendientes, las azafatas. Vidas románticas marcadas por grietas íntimas, la pasión de una profesión. Y un secreto…

Drei Schicksale von Frauen der Lüfte, drei Generationen, von der Pionierin, die die Luft beförderte, bis zu ihren Nachkommen, den Stewardessen. Romanhafte Leben, geprägt von intimen Rissen, der Leidenschaft für einen Beruf. Und ein Geheimnis…

