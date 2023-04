Cookies, pubs, traceurs…comment se protéger sur le net 18 rue Thouret, 20 avril 2023, Pont-l'Évêque.

Quelles informations donne-t-on sur nous lorsqu’on navigue sur le web ?

Et comment s’en protéger ?.

2023-04-20 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-20 11:00:00. .

18 rue Thouret Espace Public Numérique

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



What information do we give out about ourselves when we surf the web?

And how can we protect ourselves?

¿Qué información damos sobre nosotros mismos cuando navegamos por Internet?

¿Y cómo podemos protegernos?

Welche Informationen geben wir über uns preis, wenn wir im Internet surfen?

Und wie kann man sich davor schützen?

