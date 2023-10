Gratounade – Pont-les-Bains Pont les Bains Salles-la-Source Catégories d’Évènement: Aveyron

Salles-la-Source Gratounade – Pont-les-Bains Pont les Bains Salles-la-Source, 18 novembre 2023, Salles-la-Source. Salles-la-Source,Aveyron Soirée gratounade animée par Benjamin Malric. Sur réservation..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Pont les Bains

Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie



Gratounade evening hosted by Benjamin Malric. Reservations required. Velada de Gratounade a cargo de Benjamin Malric. Reserva obligatoria. Von Benjamin Malric moderierter Gratounade-Abend. Mit Reservierung.

