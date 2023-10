Fête du jeu Pont l’abbé Pont-l’Abbé Catégories d’Évènement: Finistère

Pont-l'Abbé Fête du jeu Pont l’abbé Pont-l’Abbé, 21 octobre 2023, Pont-l'Abbé. Fête du jeu Samedi 21 octobre, 14h00 Pont l’abbé libre et gratuit A l’occasion de la Fête du jeu la Sij tiendra un stand de présentation Info jeunes et animera la roue de la prev’ pour sensibiliser les jeunes aux consuites à risques, principalement la consommation d’alcool et sécurité routière. Pont l’abbé 29120 pont l’abbé Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « sijpaysbigouden@ccpbs.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:30:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:30:00+02:00 prévention-présentation Sij- droits Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Pont-l'Abbé Autres Lieu Pont l'abbé Adresse 29120 pont l'abbé Ville Pont-l'Abbé Departement Finistère Lieu Ville Pont l'abbé Pont-l'Abbé latitude longitude 47.86592;-4.220846

Pont l'abbé Pont-l'Abbé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-l'abbe/