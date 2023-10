Foire exposition 2023 Pont l’abbé Pont-l’Abbé, 21 octobre 2023, Pont-l'Abbé.

Foire exposition 2023 Samedi 21 octobre, 10h00 Pont l’abbé participation libre

Présentation ludique et interactive des missions Info jeunes en général, et plus précisément du Corps Européen de Solidarité.

Plusieurs jeunes accompagnés par la Sij viendront présenter leurs projets et les ateliers/accompagnements qu’ils suivis à la Sij (Atelier baby-sitting, départ Sac Ados, atelier BAFA, stage connaissance de soi et orientation …)

Pont l'abbé 29120 pont l'abbé Pont-l'Abbé 29120 Finistère Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T11:30:00+02:00

stand-présentation-promotion-information jeunesse