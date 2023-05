Culturissimo : Guillaume de Tonquédec lit Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson Centre Culturel Le Triskell, 22 mai 2023 20:00, Pont-l'Abbé.

Après avoir joué dans Arrête avec tes mensonges, film adapté du roman de Philippe Besson, le comédien Guillaume de Tonquédec propose une lecture de ce récit de vérité où chacun pourra se reconnaître. Lundi 22 mai, 20h00 1

Lecture : Guillaume de Tonquédec lit Arrête avec tes mensonges

Après avoir joué dans Arrête avec tes mensonges, le film adapté du premier roman autobiographique de Philippe Besson, le comédien Guillaume de Tonquédec propose une lecture de ce récit de vérité où chacun pourra se reconnaître.

Renaud Lepic dans la série à succès Fais pas ci, Fais pas ça, Prix Beaumarchais du meilleur comédien dans La Garçonnière, César du meilleur acteur dans un second rôle dans Le Prénom : Guillaume de Tonquédec a révélé ses talents à travers des personnages aussi drôles qu’attachants. Plein de projets – il sera bientôt au générique du prochain film de Woody Allen tourné récemment à Paris –, il revient sur les routes de France pour participer au festival Culturissimo.

Dans la peau d’un Philippe Besson adolescent et passionné, il offre au public Pont l’Abbé une plongée dans la France des années 1980, où l’homosexualité est plus difficilement acceptée qu’aujourd’hui. Une exploration brillante de la mécanique du sentiment amoureux.

Pour sa 10ème édition, Culturissimo propose près de 80 événements organisés dans toute la France : concerts, lectures, ciné-concerts, lectures musicales d’artistes tels que Guillaume de Tonquédec, Clotilde Courau, Thibault de Montalembert, Sandrine Bonnaire, Oxmo Puccino, Renan Luce, André Manoukian, et bien d’autres.

La lecture se déroulera le lundi 22 mai à 20 heures au Centre Culturel Le Triskell à Pont l’Abbé.

Les places sont à retirer gratuitement à l’Espace Culturel E. Leclerc de Pont l’Abbé.

Centre Culturel Le Triskell Rue Mstislav Rostropovitch, 29120 Pont-l’Abbé Pont-l’Abbé 29120 Finistère