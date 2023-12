Découvrez 80 métiers en réalité virtuelle ! Pont-l’Abbé, 22 décembre 2023, .

Découvrez 80 métiers en réalité virtuelle ! Vendredi 22 décembre, 14h30 Pont-l’Abbé

Début : 2023-12-22T14:30:00+01:00 – 2023-12-22T15:30:00+01:00

Fin : 2023-12-22T14:30:00+01:00 – 2023-12-22T15:30:00+01:00

Vous souhaitez vous orienter ou vous reconvertir ?

Vous cherchez des pistes métiers en lien avec vos compétences et vos appétences ?

Découvrez plus de 80 métiers, répartis en thématique, à travers un casque de réalité virtuelle à 360°.

Chaque vidéo vous fera découvrir différents postes et témoignages au sein d’une même entreprise.

Un service civique vous accueillera et vous proposera une expérience virtuelle selon vos souhaits de visionnage.

Atelier pour une seule personne.

NB : ne pas avoir de problème d’epilepsie.

Pont-l'Abbé 29120 Pont-l'Abbé

